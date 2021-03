Monza, rapina in un supermercato: uomo armato di pistola fugge con l'incasso

Rapina in un supermercato a Monza mercoledì pomeriggio. Un uomo - un rapinatore solitario - è entrato in azione intorno alle 17 in via Prina, all'interno del punto vendita Carrefour Express del capoluogo brianzolo.

Con il volto parzialmente travisato dalla mascherina, dichiarando di avere con sé un'arma - forse una pistola - ha minacciato uno dei dipendenti e si è fatto consegnare l'incasso per poi fuggire via. Subito dopo la fuga del malvivente è partita la richiesta di aiuto al 112 e in via Prina sono giunti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza che hanno avviato le indagini. L'incasso risulta al momento in corso di quantificazione e i militari hanno ascoltato i presenti per tracciare un identikit del rapintore.

Al vaglio degli inquirenti anche le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della zona.

Due rapine in pochi giorni

Si tratta della seconda rapina in pochi giorni che ha richiesto l'intervento dei carabinieri di Monza. Lunedì sera le pattuglie dei militari dell'Arma del capoluogo brianzolo erano intervenuti a Vedano al Lambro, presso il punto vendita Lidl dove una cassiera era riuscita a chiedere aiuto al 112 proprio durante una rapina in corso, facendo così arrestare i due malviventi.