"Ho una pistola", l'uomo che rapina la farmacia ma scappa "solo" con 50 euro: arrestato

“Sotto la felpa ho una pistola, consegnami i soldi”.

Questa la frase che nella mattinata di venerdì una farmacista di Varedo si è sentita rivolgere da un uomo entrato nell'esercizio commeciale di via Umberto I come un normale cliente, con un cappellino sulla testa. Il malvivente l'ha minacciata e, facendo credere di avere un'arma, si è impossessato del denaro: solo una banconota da 50 euro. Si è accontentato di questo prima di fuggire via in gran fretta.

Ad arrestarlo poco dopo i carabinieri. Dopo la rapina la farmcista ha dato l'allarme ai militari dell'arma che hanno avviato subito le indagini. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e con l’aiuto del sistema di videosorveglianza presente all’interno dell’esercizio pubblico, i carabinieri della stazione di Varedo hanno avviato immediatamente le ricerche, estese anche nell’area dell’ex Snia dove, poco dopo, è stato rintracciato l’uomo - 42 anni - arrestato in flagranza per il reato di rapina.

Addosso all'uomo non c'era nessuna pistola, come aveva fatto credere di avere. Il 42 enne è stato accompagnato in carcere a Monza come disposto dal sostituto di turno della Procura della Repubblica di Monza.