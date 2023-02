"Vi ammazzo tutti", la rapina nel supermercato in Brianza e l'arresto sul tetto

Una chiamata silenziosa al 112, senza nessuno che apparentemente parlava dall’altra parte. Una richiesta di aiuto che l’operatore della centrale dei carabinieri ha subito compreso, localizzando la telefonata e inviando le pattuglie. All’In's di Bovisio Masciago si era appena consumata una rapina. Il malintenzionato, un 40enne di origine marocchina, con numerosi precedenti, aveva fatto la spesa dagli scaffali, prelevando 50 euro di merce senza pagarla. Ma era stato notato dall’addetto alla vigilanza che aveva tentato di fermarlo. E intorno alle 12.30 nel supermercato brianzolo sono stati momenti di paura. Chi ha composto il 112 dall’Ins’ di Bovisio non riesce a rispondere: in sottofondo si sentono delle lamentele riconducibili a una lite e si percepisce una una richiesta di aiuto: “venite all’IN’S di Bovisio c’è stata una rapina”.

Mentre i carabinieri si precipitavano nel negozio il rapinatore cercava di fuggire dal tetto. I militari dell’Arma lo hanno trovato sul retro dove l’addetto alla sicurezza stava cercando di trattenerlo. “Se non te ne vai ti ammazzo, “lasciami andare o vi ammazzo tutti” urlava contro il vigilante, scagliandogli addosso una confezione di lattine di birra. E il rapinatore si sarebbe lanciato anche contro i carabinieri, insultandoli e spintonandoli. Nelle tasche dell’uomo sono stati trovati articoli portati via dal negozio e per il rapinatore, 40 anni, è scattato l’arresto. Ha diversi precedenti per rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, immigrazione clandestina e spaccio di sostanze stupefacenti.