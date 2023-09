Quattro rapine e furti in 5 giorni: arrestato "l'incubo" di Paderno Dugnano

A coprire il viso un casco integrale o a volte una sciarpa - in piena estate - in pugno un coltello da cucina, cappello e occhiali. Questa la "divisa" da lavoro indossata da un trentenne, rapinatore seriale, che in cinque giorni ha messo a segno tre rapine e due furti a Paderno Dugnano. L'uomo ora è stato arrestato dai carabinieri ed era già in carcere dallo scorso 21 luglio, a pochi giorni dai colpi, in esecuzione di una ordinanza di misura cautelare in carcere emessa nei suoi confronti per maltrattamenti nei confronti della madre.

A finire nel mirino del trentenne, tra il 14 e il 19 luglio 2023, sono stati una farmacia, due bar ed un supermercato, tutti situati a Paderno Dugnano. Un bottino da poco più di mille euro a cui si aggiungono gli 800 euro portati via di notte da un bar da cui aveva rubato il registratore di cassa, rompendo la porta di ingresso.

Grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza i carabinieri sono riusciti a rintracciare il responsabile. Il trentenne era stato da poco scarcerato: meno di due mesi prima, il 19 maggio, era uscito dal carcere dopo 7 anni di reclusione con una condanna da scontare per svariati reati tra cui rapine ed episodi di estorsione ai danni della madre. Il 21 luglio poi, a distanza di pochi giorni dai furti e dalle rapine, era stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti per maltrattamenti ai danni della madre.

Poi è arrivata anche l'ordinanza del gip del Tribunale di Monza per gli episodi di Paderno.