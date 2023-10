Rave party nell'area dismessa: i carabinieri interrompono la festa, 100 giovani denunciati

La prima segnalazione è arrivata nel cuore della notte tra sabato 7 e domenica 8 ottobre da parte di un cittadino. In via Jiulia a Cesano Maderno non si riusciva a dormire: dall’area dismessa della ex Snia arrivava un rumore assordante.

Immediato l’intervento dei carabinieri. Una pattuglia della Tenenza di Cesano Maderno giunta sul posto ha notato e identificato due ragazze, poi risultate minorenni, che camminavano lungo le mura dell’area abbandonata da dove arrivava un forte rumore. Alle 3 di notte di domenica 8 ottobre gli uomini dell’Arma, con il coordinamento della centrale operativa della Compagnia carabinieri di Desio che nel frattempo aveva fatto confluire sul posto numerose pattuglie di rinforzo, sono entrati nella ex Snia dove era in corso un rave party.

Nonostante il fuggi fuggi generale, i carabinieri sono riusciti ad identificare 100 partecipanti, 28 dei quali risultati poi minorenni, alcuni provenienti dalla Svizzera, molti altri residenti fuori provincia o regione. Il rave party è stato subito interrotto ed è stata sequestrata l’attrezzatura trovata all’interno del capannone dismesso. I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà 100 partecipanti identificati, ritenuti responsabili del reato di “invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”, informando rispettivamente la Procura della Repubblica di Monza e la Procura per i Minorenni di Milano, sotto il cui coordinamento proseguiranno le indagini.

Da ulteriori controlli nelle vie limitrofe i carabinieri hanno notato un furgone, risultato rubato pochi giorni prima a Mariano Comense, con all’interno 20 fucili da softair di libera vendita e 2 carabine ad aria compressa. Il furgone è stato consegnato al legittimo proprietario che però ha confermato che l’attrezzatura all’interno non era sua. Il materiale è stato quindi sequestrato.