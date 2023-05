In Brianza il grande rave party organizzato nell'area dismessa

Era stato tutto organizzato nei minimi particolari, con inviti, informazioni e dettagli diffusi attraverso i canali social. Il grande multisala, ormai dismesso, avrebbe dovuto accogliere centinaia di ragazzi. Ma a rovinare la festa sono arrivati i carabinieri. All’alba di domenica i carabinieri della Compagnia di Desio hanno interrotto l’avvio del rave party organizzato all’interno di una delle sale dell’area ormai dismessa del Magic Movie Park di Muggiò.

Quando gli uomini dell’Arma sono giunti nella grande area abbandonata di 21mila metri quadrati già luogo di ritrovo di persone senza fissa dimora, di vandali e di tossicodipendenti, si sono trovati di fronte a un centinaio di giovani e di giovanissimi. Alla vista dei militari i ragazzi si sono dati alla fuga: 14 i giovani identificati e deferiti in stato di libertà per invasione di edificio, tra cui anche alcuni minori. L’attrezzatura musicale è stata sequestrata. Sul posto è giunta anche un’ambulanza: un ragazzo, in seguito probabilmente all’uso di sostanze stupefacenti, ha avuto bisogno del soccorso sanitario e del successivo trasferimento in ospedale.

L’evento non era autorizzato e mancavano i presidi di sicurezza e a tutela della pubblica incolumità. A questo riguardo sono in corso le indagini finalizzate ad individuare, oltre agli altri presenti, anche gli organizzatori dell'evento che dovranno rispondere delle nuove violazioni emanate con il recente introdotto decreto “antirave”.