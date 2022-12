Abbandonano il cane cieco: si cerca una famiglia per il dolcissimo Buio

Per Buio serve un miracolo, un miracolo di Natale. Serve una famiglia che si prenda cura di lui e che lo faccia sentire al sicuro. Perché quel mondo fatto di rumori e di stimoli che non riesce a vedere diventa per lui, all’interno del box del canile, fonte di paura.

Una storia carica di tenerezza quella che arriva dal rifugio dell'Ente nazionale protezione animali (Enpa) di Monza. Due mesi fa nel rifugio di via San Damiano è stato portato Buio (così lo hanno ribattezzato i volontari), un simil esemplare di pitbull/amstaff che era stato accalappiato per le vie di Monza. Buio non aveva il microchip, impossibile quindi risalire ai proprietari che, probabilmente lo avevano abbandonato proprio per i suoi problemi alla vista. Dovrebbe avere circa 3 anni.

I volontari sono stati subito conquistati dalla sua dolcezza e dal suo essere socievole e hanno subito avviato la ricerca di una famiglia che fosse disponibile ad aprire le porte della casa (e soprattutto del cuore) per accogliere questo dolcissimo cane. Anche perché la vita in canile per Buio sta diventando molto pesante. Ma per adesso Buio non ha ancora trovato una vera casa.

"Buio abbaia, gira in tondo dentro il box e quando sente altri cani va molto in ansia non riuscendo probabilmente a valutare a che distanza si trovano da lui - fanno sapere dall'Enpa di Monza -. Le visite specialistiche oculistiche confermano purtroppo la sua cecità e l’impossibilità che possa recuperare la vista in futuro".

Buio intanto è circondato dall'affetto dei volontari e degli operatori dell'Enpa. Ha iniziato a fare le prime uscite dal box: all'inizio sempre lo stesso giro per crearsi i primi riferimenti ambientali. "Per sua fortuna, oltre a essere un cane docile, fiducioso e amante delle carezze, è anche molto intelligente e impara in fretta, tanto è vero che a distanza di pochissimo lo si può lasciare libero a scorrazzare nel recinto - riferiscono -. È bravissimo al guinzaglio e si affida al suo conduttore seguendolo senza problemi anche fuori dal canile, anzi in passeggiata si rilassa molto e dà davvero il meglio di sé".

Se pensate di essere la famiglia o la persona adatta per regalargli uno splendido lieto fine potete scrivere a canile@enpamonza.it o chiamare in canile allo 039/835623 tutti i giorni della settimana dalle 14,30 alle 17.30.