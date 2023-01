I giardinetti monzesi scambiati per discarica

La panchina occupata da due materassi, vicino alla cabina elettrica altri materassini, accanto alla staccionata persino le doghe di un letto, materassi singoli, rifiuti domestici e un divano. Fuori dai giardinetti stessa scena: qualcuno in questi primi giorni dell'anno deve avere cambiato l'arredamento e invece di portare quello vecchio in discarica, oppure di donarlo a qualche associazione benefica, ha deciso di abbandonarlo nel giardinetto pubblico e in strada.

La denuncia del monzese Riccardo Carossia che lo scorso 4 gennaio, durante una passeggiata al parco dei Bersaglieri e in via Manara ha trovato uno spettacolo tutt'altro che lusinghiero. L'inciviltà di qualcuno ha trasformato l'area verde di Monza e la via in una discarica a cielo aperto. "Da perla di civiltà e cultura ad esempio concreto di decadimento e degrado - commenta il monzese -. E' questo che dobbiamo aspettarci nel 2023 per la nostra città?". Oltre agli arredi anche pneumatici abbandonati sul marciapiede. Ma la situazione negli ultimi giorni non è migliorara. "I rifiuti purtroppo non sono stata ritirati e anzi negli ultimi giorni si è aggiunto persino un altro divano letto con tanto di materasso", conclude il monzese.