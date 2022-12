Il comune brianzolo che ha rinnovato la convenzione con l'associazione nazionale carabinieri

La giunta comunale ha rinnovato per il 2023 la convenzione, già in essere, con la sezione di Giussano del nucleo di volontariato e protezione civile dell’associazione nazionale carabinieri, gruppo esistente a Giussano ormai dal 2004 e da sempre impegnato in attività complementari a quelle svolte dalla polizia locale.



“Sinergie fondamentali per la comunità – afferma il sindaco di Giussano, Marco Citterio – L’attività svolta dall’Associazione Nazionale Carabinieri, come quella di molti altri organismi di volontariato, consente all’Amministrazione Comunale di avvalersi di forme di collaborazione che si integrano con quelle dei nostri agenti di Polizia Locale. Ringrazio i volontari dell’Anc che, con spirito di servizio e generoso impegno, collaborano con le istituzioni, nel pieno rispetto delle loro competenze, col solo obiettivo di svolgere un servizio a favore della città e delle molteplici attività che la rendono viva”.



La convenzione prevede l’attività del nucleo di volontariato e protezione civile dell’associazione nazionale carabinieri con finalità di controllo a Giussano in occasione di festività o come supporto per manifestazioni socio-culturali, religiose e sportive per coadiuvare la Polizia Locale in materia di viabilità o controllo di strutture comunali. L’Anc, che a Giussano è attualmente composta da 23 volontari e dispone di 4 mezzi, potrà anche essere attivata per servizi di controllo di parchi e giardini pubblici così da segnalare eventuali azioni di danneggiamento o episodi di disturbo alla quiete pubblica. Un ulteriore servizio potrà riguardare il controllo di aree pubbliche oggetto di scarichi di rifiuti al fine di segnalare elementi che possano servire all’identificazione dei responsabili della violazione mediante richiesta di intervento degli agenti di polizia locale.