Luci sceniche posizionate in mezzo a via Vittorio Emanuele II, un'auto di grossa cilindrata di traverso prima del ponte dei Leoni e fumogeni. Nella serata di giovedì 5 aprile il centro di Monza si è trasformato nel set di un videoclip musicale da parte di un duo monzese. In mano nessun microfono ma bottiglie di alcolici e fumogeni: davanti all'obiettivo impegnate nella performance c'erano una decina di persone al seguito del duo di artisti che si presentano con il nome di Blito - Bulle con anche un cagnolino al seguito. Dietro le macchine fotografiche e le telecamere invece qualcuno in più. E presto attorno al set si è riunito anche un capannello di passanti e curiosi. Qualcuno ha anche ripreso la scena è il video è diventato virale. E con tutta probabilità la serata movimentata non è stata gradita dai residenti della zona già schierati contro la movida nella piazza del Tribunale.

Protagonisti della performance è stato il duo Blito - Bullet. "Banditz è un collettivo Hip Hop Italiano originario di Monza, nato nel 2015 e composto dalla coppia Blito, Bullet e dai due producer VGUN e Yng Tocx" spiegano gli artisti nella loro presentazione sul canale Youtube. "Le esperienze di ognuno dei membri hanno contribuito a dare uno stile unico alla loro musica che, oltre ad avere un fresco respiro internazionale, spesso suona come un urlo liberatorio, ricco di contenuti di facile lettura e allo stesso tempo di grande importanza Si tratta di un gruppo di amici con in comune la voglia di vivere di musica, di proporre il proprio suono e di esprimere sentimenti e condizioni Nel 2018 rilasciano il loro primo album indipendente “204” in cui spicca la traccia “Ferrari”, hit di lancio del gruppo". Sui profili social i protagonisti hanno condiviso dei video delle riprese in centro Monza di giovedì sera.