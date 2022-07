Cadono in un fosso con il risciò nel Parco di Monza: tre ragazzi soccorsi

Stavano pedalando a bordo di un risciò quando all'improvviso il mezzo è finito fuori dal sentiero, cadendo in un fosso. Brutta avventura domenica pomeriggio al Parco di Monza per tre giovanissimi che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal personale sanitario del 118 intervenuto all'altezza di via Mulini Asciutti con tre ambulanze e un'automedica.

A essere soccorsi sono stati un ragazzo di 19 anni e due 18enni. Nel parco è intervenuta una squadra di pompieri del distaccamento di Desio. Sul posto anche la polizia locale. I tre ragazzi sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti in codice giallo a Desio, Vimercate e al Policlinico di Monza.