Dalla Brianza a Bollate per 'spedizione punitiva': maxi rissa tra 40 persone (e ragazzini)

Dalla Brianza e da alcune cittadine dell'hinterland di Milano diversi ragazzi si sono dati appuntamento a Bollate per mettere in atto una specie di "spedizione punitiva". Una volta arrivati è scoppiata una maxi rissa che ha coinvolto una quarantina di persone. Il tutto in barba a ogni norma anti contagio. È accacaduto nella serata di mercoledì 12 gennaio nel centro della città a nord di Milano, all'altezza delle Quattro Torri.

A lanciare l'allarme al 112 alcuni residenti che sentendo alcune grida si sono spaventati. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale e i carabinieri, mettendo fine alla lite avvenuta anche sotto l'effetto di birra e fumo. Per 'vendicarsi' di alcuni giovani bollatesi, i ragazzi erano arrivati appositamente da Settimo Milanese, Nova Milanese e Cusano Milanino.

Alla vista degli agenti e dei militari, i presenti hanno tentato la fuga, ma alcuni di loro sono stati fermati e identificati. Quattro di loro, tutti minori italiani, stati poi riaffidati dalla locale ai genitori che hanno anche ricevuto una multa per violazione delle regole per il contenimento dell'epidemia. Altri tre minorenni, di origine rom, sono stati invece condotti in caserma dai militari dopo essere stati fermati mentre litigavano per strada.