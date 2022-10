Rissa in un locale: volano bottiglie e stecche da biliardo

Dopo una serata di botte con il lancio di bottiglie e persino delle stecche da biliardo per due dei giovani coinvolti nella rissa nei giorni scorsi la procura della Repubblica di Monza ha disposto il provvedimento di ordinanza di misura cautelare in carcere.

Un provvedimento giunto dopo la chiusura delle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Desio. Coinvolti due ragazzi di origine ucraina - rispettivamente di 23 e di 20 anni - che risiedono nella provincia di Monza e Brianza e che sono stati coinvolti in due episodi violenti avvenuti entrambi a Bovisio Masciago.

Il primo risale al mese di maggio quando insieme ad altri ragazzi provenienti dall'Est Europa i due giovani sono entrati in un locale. Come riferiscono i militari dell'Arma si sarebbero diretti verso la sala da biliardo e avrebbero chiesto insistentemente ai giocatori già impegnati in una partita di terminare e di lasciare libero il tavolo da gioco. A quel punto sarebbe scoppiata una discussione, poi sfociata in una rissa, con il lancio di bottiglie, con le stecche da biliardo spezzate e bicchieri finiti in frantumi. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Varedo che dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno avviato le indagini.

Ad agosto un secondo episodio. Questa volta ad avere la peggio un ragazzo che mentre passeggiava sarebbe stato aggredito da due ragazzi originari dell'Est che gli avrebbero rubato il cellulare. Dalle informazioni raccolte i carabinieri di Varedo sono riusciti a risalire ai due presunti colpevoli: i militari sono riusciti a recuperare il cellulare e a restituirlo al legittimo proprietario.

I due giovani indagati - collegati entrambi alla rissa e alla rapina - sono stati condotti al carcere di Monza e accusati di rapina, lesioni e danneggiamento.