Violenze al bar: provvedimenti per 4 giovanissimi (tra cui 2 minorenni)

Una settimana fa si erano resi protagonisti di una rissa e di un'aggressione in un bar. Dopo pochi giorni ai quattro giovanissimi - tutti italiani tra cui due ragazze minorenni, e due già noti alle forze dell'ordine - è stato notificato il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (dacur). A notificarlo il personale della Divisione ufficio polizia anticrimine della questura di Monza. Un provvedimento emesso per garantire la sicurezza urbana e per prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi.

I fatti risalgono allo scorso 12 febbraio quando i quattro giovani si trovavano in un bar di Brugherio. Da quanto riferiscono gli inquirenti il gestore del bar aveva invitato i ragazzi a lasciare il locale stanco di soprusi e di violenze. E in quella discussione era intervenuto anche un cliente che aveva cercato di placare gli animi. Il malcapitato è stato colpito con calci, pugni e schiaffi. L'uomo è stato soccorso dai sanitari dell'ospedale San Gerardo di Monza che gli hanno riscontrato contusioni multiple.

Nell’istruttoria gli agenti della questura, hanno ripercorso la dinamica dei fatti, contestualizzando le singole condotte, delineando un quadro alquanto preoccupante della situazione vissuta dai residenti ed esercenti di quel quartiere nell’ultimo periodo. I cittadini avevano segnalato alle forze dell'ordine, anche con esposti, la presenza di un gruppo di giovani che creavano disordini, con azioni prevaricatorie ed irrispettose, sia all’interno di esercizi pubblici che negli androni e nei box dei condomini dove bivaccavano e fumavano



La misura di prevenzione adottata dal questore, che ha ritenuto che da tali condotte potesse derivare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, comporterà il divieto di accesso e stazionamento nella piazza della cittadina brianzola, dei soggetti destinatari del provvedimento, rispettivamente di 12 mesi per il più grande del gruppo un ragazzo neomaggiorenne, ed un periodo di tempo 6 mesi per gli altri tre.

“L’importanza di tali interventi in chiave di prevenzione a favore dei giovani come richiamo e sensibilizzazione al rispetto delle regole e del prossimo - dichiara il questore Marco Odorisio - improntando il proprio agire ai valori della legalità, precondizione per un sereno e pacifico vivere comune. Ed ancora l’efficace sinergia evidenziata dal caso in esame dove i carabinieri hanno dimostrato di saper ascoltare il territorio veicolando la voce del territorio agli uffici della questura per l’adozione di un tempestivo intervento a favore della comunità di Brugherio, che ristabilisse il principio del rispetto delle regole”.