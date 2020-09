Rissa tra giovanissimi in via Bergamo, 21enne ferito finisce al San Gerardo

Una rissa in pieno centro, nella via della movida, con due ragazzi aggrediti tra cui un 21enne ferito finito in ospedale. Sull'episodio indagano gli agenti della Questura di Monza che intorno a mezzanotte e mezza di domenica 20 settembre sono intervenuti in via Bergamo in seguito alla segnalazione di una violenta rissa in corso tra giovanissimi.

La volante della polizia di Stato sul posto ha trovato soltanto due ragazzi, due fratelli italiani di 21 e 23 anni, che hanno raccontato di essere stati aggrediti per futili motivi da un gruppo di giovani stranieri. Per scappare dal "branco" i due hanno cercato rifugio in un locale: il più giovane è stato anche accompagnato in ospedale in codice verde da un'ambulanza che lo ha trasferito al San Gerardo per contusioni al collo e al petto riportate in seguito alle botte.

Al momento dell'intervento della polizia in via Bergamo non c'era già più alcuna traccia degli aggressori. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e rintracciare i responsabili.