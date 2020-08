Risse e assembramenti, chiuso locale a Nova Milanese

Risse e assembramenti, in totale disaccordo con le normative anti-Covid: sono queste le ragioni che hanno condotto il questore di Monza a chiudere per 7 giorni un noto locale di Nova Milanese.

Il provvedimento è diventato esecutivo nella mattinata di sabato 22 agosto, quando i carabinieri della stazione di Nova Milanese si sono recati presso il locale (il May Way di via Venezia 1) per dare esecuzione al provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza su proposta del comando dell'arma.

La licenza, e dunque l'attività del bar, sono state sospese per 7 giorni. Un provvedimento di natura preventiva, scaturito in seguito ai numerosi controlli e interventi effettuati dai carabinieri negli ultimi mesi per via delle risse e degli scontri tra avventori. Nel corso delle attività di controllo, inoltre, è stata registrata una incontrollata presenza di assembramenti e il mancato rispetto della normativa anti-Covid. Fatti, questi, che hanno portato alla decisione del questore di Monza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il locale, frequentato molto dai giovani in orario notturno, potrà regolarmente riprendere la sua attività da sabato 29 agosto.