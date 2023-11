Risse in centro Monza: daspo anti - risse per un 16enne

Gli uomini della questura di Monza sono intervenuti bloccando e identificando alcuni giovani ragazzi, tra cui dei minorenni, che si ritrovavano a bivaccare nel centro storico consumando alcolici e facendo baccano fino a tarda notte.?

Due gli episodi. Uno nella notte di sabato 29 ottobre, quando verso le ore 2 del mattino due volanti della polizia di Stato sono giunte in via Enrico da Monza, nei pressi dei giardinetti della piscina Nei, per un’aggressione ai danni di alcuni giovani da parte di un gruppo di ragazzini. Uno dei quali, estratto un coltellino, è riuscito a sottrarre la bicicletta a uno dei giovani. I ragazzi aggrediti hanno raccontato agli agenti che poco prima dell'accaduto, mentre si trovavano in compagnia dei loro amici, erano già stati avvicinati e aggrediti da un altro gruppetto di ragazzi, dapprima verbalmente poi fisicamente, che poi sono scappati una volta udita la sirena della polizia.

Grazie alle descrizioni fornite dai ragazzi e alla visione delle telecamere, le successive indagini condotte dalla squadra mobile della questura hanno portato all'identificazione degli aggressori, ovvero due giovani appena maggiorenni e un terzo minorenne, nei confronti dei quali sono state attivate le procedure della Divisione anticrimine per l’adozione di misure di prevenzione personali.

Nella serata di giovedì 2 novembre, invece, in piazza Trento e Trieste gli agenti della questura sono intervenuti dopo la segnalazione circa la presenza di una ventina di ragazzi intenti a consumare alcool e che, presi dall'euforia, hanno cominciato a lanciare in terra alcune bottiglie di vetro, spaventando i passanti. Una volta terminato il controllo e adottati gli opportuni provvedimenti perché non si verificassero nuovi episodi di disturbo gli agenti hanno però notato che una parte del gruppo di ragazzini invece di allontanarsi si è ricomposto poco più avanti in direzione di via Italia. Dando luogo a violenta rissa.

Uno dei giovani è stato bloccato dagli uomini della polizia, intervenuti per sedare la lite e riportare l'ordine, mentre raccoglieva una mattonella del pavimento, gettata poi a terra da un altro ragazzo. Tutti i ragazzi a quel punto sono stati prontamente condotti in questura per gli accertamenti del caso. Fra di loro un minorenne straniero, con numerosi precedenti di polizia per furti, resistenza a pubblico ufficiale, rissa, danneggiamento e detenzione di sostanze stupefacenti.? E un altro ragazzo già raggiunto recentemente dalla misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dal questore di Monza cui però volontariamente aveva deciso di non ottemperare.

In relazione ai fatti i sei giovani responsabili della violenza nel centro cittadino sono stati denunciati per il reato di rissa. Alla denuncia è seguita per gli stessi l’adozione di provvedimenti amministrativi da parte degli uffici anticrimine della questura. Il questore Marco Odorisio ha infine emesso il provvedimento di daspo "Willy" nei confronti del sedicenne del gruppo, che non potrà più entrare e intrattenersi nei locali pubblici, mentre per gli altri sono in corso le istruttorie per l’adozione di altre misure personali di prevenzione.