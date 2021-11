In questura arriva una nuova dirigente, a capo della divisione P.a.s.i. la dottoressa Fabretti

Il quadro dirigenziale della Questura di Monza e della Brianza si è arricchito ulteriormente con l’arrivo della nuova dirigente della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione (P.A.S.I.) dott.ssa Rita Fabretti. Primo Dirigente della Polizia di Stato, la dott.ssa Fabretti vanta un’esperienza accademica e professionale di notevole rilievo.

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Roma La Sapienza e l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ha fatto ingresso nella Polizia di Stato, specializzandosi in tecniche investigative e scientifiche, in investigazioni forensi sulla scena del crimine, oltre che in analisi criminale.

Ha ricoperto negli anni, presso la Questura di Milano, il ruolo di funzionario addetto alla Divisione del Personale, funzionario addetto e poi vice dirigente della Divisione P.A.S., vice dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, rivestendo per due anni la qualifica di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), dirigente della quarta sezione della Squadra Mobile, vice dirigente della Squadra Mobile e, da ultimo, dirigente della D.I.G.O.S. presso la Questura di Trento.

Il Questore Michele Sinigaglia ha rivolto alla nuova dirigente i migliori auguri di buon lavoro.