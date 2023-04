Rientrate in comunità le tre 16enni scomparse da giorni

È arrivata la notizia che da giorni si attendeva: hanno fatto rientro nella comunità di Renate le 3 minorenni che nei giorni scorsi si erano allontanate e avevano fatto perdere le loro tracce. Con loro un’amica, anche lei 16enne e ospite della struttura, che però dopo pochi giorni era rientrata spontaneamente. Le ragazze si erano allontanate lunedì 3 aprile portando con loro i cellulari e i documenti. Dopo la denuncia della responsabile del centro educativo, i carabinieri della stazione di Besana in Brianza avevano immediatamente diramato le ricerche senza poter però attivare la “procedura salvavita” poiché nessuna delle ragazze aveva con sé uno smartphone.

L’indomani dalla scomparsa, riferiscono i carabinieri, una delle quattro aveva fatto spontaneamente rientro in comunità. La giovane avrebbe raccontato ai militari che, insieme alle altre compagne, si erano recate a Bergamo per trascorrere qualche giorno in città, ma che poi si erano separate e ognuna aveva preso la propria strada. Nella giornata di ieri, venerdì 7 aprile, dopo che l’attenzione delle ricerche si era spostata nella bergamasca, le tre ragazze che ancora mancavano all’appello hanno spontaneamente deciso di rientrare nella comunità di Renate: una personalmente, le altre due invece si sono presentate dalla polizia di Milano che le ha riaccompagnante nella comunità brianzola.