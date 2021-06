Cammina per strada a Monza e danneggia le auto mentre passa: denunciato

/ Via Gerolamo Borgazzi

Ha danneggiato quattro auto in via Borgazzi a Monza, camminando. Senza un apparente motivo un 29enne martedì sera transitando nel tratto ha iniziato a danneggiare le auto in sosta, rompendo il tergicristallo del lunotto posteriore.

Sul posto in pochi istanti, in seguito a una segnalazione giunta alla centrale operativa, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Monza. L'uomo - un cittadino originario del Marocco, senza fissa dimora - è stato individuato poco distante e identificato.

Al momento del rintraccio l'uomo risultava in stato di alterazione verosimilmente dovuto all'assunzione di alcol e alla vista dei carabinieri, si è scagliato anche contro gli uomini in divisa, opponendo resistenza durante le fasi di identificazione. Per il 29enne è quindi scattata una doppia denuncia: danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.