"Spaccano la porta dell'autobus, ma nessuno vede nulla": la rabbia dell'autista

“Non si può rimanere zitti e chiudere gli occhi di fronte a chi vandalizza un mezzo pubblico. Tutto questo crea un danno non solo all’azienda, ma anche agli utenti. Significa avere un mezzo in meno sulle strade”. A parlare è Salvatore Russo, conducente e componente del consiglio direttivo della Lega cittadina. Una denuncia dopo quanto accaduto a Monza, nel primo pomeriggio di lunedì 20 novembre. E a raccontare quanto avvenuto alla redazione di MonzaToday è lo stesso Russo che in quel momento era in servizio.

“Erano da poco passate le 14 quando alla fermata del Binario 7 sono scesi e saliti i passeggeri – racconta -. Ho quindi ripreso subito la corsa quando, dopo pochi metri mi sono accorto che qualcosa non andava. Ho notato qualcosa che sporgeva da una delle porte posteriori del mezzo”. Russo si è immediatamente fermato e si è accertato del problema. C’era il vetro della porta completamente andato in frantumi.

“Io non mi sono accorto di niente - ha continuato -. Ma sono certo che all’altezza del Binario 7 il mezzo era perfetto. Ho subito chiesto ai passeggeri, ma nessuno aveva visto o sentito nulla”. Russo, accertatosi che nessuno si fosse fatto male, ha subito chiamato l’azienda per segnalare il problema, e ha fatto scendere i passeggeri in attesa dell’arrivo di un nuovo mezzo.

“Non si può vivere nell’omertà e nel silenzio – ha concluso -. Non ci si può girare dall’altra parte. Questi sono problemi che riguardano tutti noi. Purtroppo viaggiare sui mezzi è sempre più difficile: sia per gli utenti sia per noi lavoratori. Fa davvero male constatare che ormai siamo arrivati a una indifferenza anche di fronte a chi, volontariamente o involontariamente, questo ad oggi non lo so, ha danneggiato un mezzo che tutti utilizzano per muoversi in città”.