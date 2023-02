Il "recordman" dei furti: ne colleziona 25 in poco tempo e picchia una donna per una bici

Venticinque anni e venticinque furti, tra negozi e case svaligiate. E poi una aggressione con una donna picchiata per rubarle la bici. Ora l'uomo, cittadino marocchino con numerosi precedenti penali a carico, verrà espulso e nella giornata di venerdì 10 febbraio il questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ne ha disposto il collocamento al Centro per i rimpatri di Milano.

Giunto in Italia nel 2014 per ricongiungersi con i genitori, da subito si è fatto "conoscere" dalle forze dell'ordine: furti, rapine e infine reati predatori. Nel suo passato c'è anche una condanna a quasi quattro anni di reclusione per aver rubato una bicicletta nel comune di Seveso a una donna che ha picchiato dopo che questa aveva cercato di inseguirlo per recuperare la sua bici. "In altre numerose occasioni ha perpetrato numerosi circa 14 furti all’interno di esercizi commerciali e 6 furti in appartamento nella provincia di Milano" spiegano dalla questura.

Venerdì è stato scarcerato e fuori dalla casa circondariale di Monza ha trovato la polizia che lo ha accompagnato al centro per i rimpatri di Milano per l'espulsione.