Ruba la borsa a una impiegata, carabinieri in comune a Desio

I militari della compagnia di Desio hanno rintracciato la responsabile che ha restituito il bottino e la vittima ha deciso di non sporgere denuncia

Ha rubato la borsa a una dipendente del comune, a Desio, e poi si è allontanata. E' successo venerdì mattina quando una donna di 45 anni è riuscita a mettere le mani su una borsetta all'interno del municipio, allontanandosi poi con il bottino.

In seguito all'accaduto è stata effettuata una richiesta di intervento alla centrale operativa dei carabinieri che ha inviato sul posto una pattuglia. I militari hanno rintracciato la presunta responsabile che ha restituito l'intera refurtiva senza asportare nulla. La borsa è così tornata nelle mani della legittima proprietaria che, dopo aver verificato che all'appello non mancasse nulla, vista la particolare situazione e le condizioni di fragilità della signora ha deciso di non sporgere denuncia.

Venerdì mattina è intervenuto anche il personale del 118 con un'ambulanza che ha accompagnato la 45enne in ospedale a Desio per accertamenti.