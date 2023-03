Il solito sabato alcolico in Brianza: 4 ambulanze in tre ore per soccorrere chi ha bevuto troppo

Un sabato all'insegna dell'alcol a Monza e Brianza. A cominciare dalle 19.30 quando in via Turati è stato soccorso un ragazzo di 27 anni in codice rosso e portato all'ospedale di Sesto San Giovanni per intossicazione etilica.

Alle 20.13 a Besana, in via Giulio Zappa l'ambulanza è arrivata per un 55enne che aveva esagerato con l'alcol ed è stato portato all'ospedale di Carate Brianza.

Poco dopo le 21 a Monza in piazza Castello è stata la volta di un 33enne soccorso dalla Croce Rossa e portato al San Gerardo di Monza sempre per intossicazione etilica. Alle 22.28 a Carnate, nei pressi della stazione l'ambulanza è arrivata per un 21enne trasportato poi all'ospedale di Vimercate. Questi sono solo i casi più gravi riportati su Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza).

Una piaga trasversale, che coinvolge persone di tutte le età e i ceti sociali a Monza e Brianza.