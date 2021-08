Fattorino in ritardo: il cliente non paga le pizze, il pizzaiolo pronto a denunciare

Pizze consegnate con mezz’ora di ritardo: il cliente le ritira, ma non le paga. E il pizzaiolo è pronto a denunciare.

Il pizzaiolo in questione è Salvo Veneziano, il famoso Salvo della prima edizione del Grande Fratello, che gestisce diverse pizzerie tra la Brianza e il milanese.

Veneziano ha denunciato il fatto sui social: a farlo imbufalire non sono i 37 euro in meno in cassa, quanto la decisione di non pagare il conto, per un ritardo di trenta minuti, e di ritirare lo stesso le pizze.

L’episodio è accaduto nel fine settimana, su un’ordinazione avvenuta nella pizzeria di Cologno Monzese. Quando il fattorino ha consegnato le 7 pizze ordinate il cliente si sarebbe rifiutato di pagare, adducendo la motivazione a un ritardo di trenta minuti sull’orario prefissato.

Salvo difende l’operato dei suoi dipendenti, ma non ha scusanti per quel cliente che ha mangiato le sue pizze a “scrocco”.

“Sono il primo a offrire birre e a fare sconti quando ci sono ritardi - scrive Veneziano sul suo profilo Facebook -. Sono il primo che offro pizze a chi ne ha veramente bisogno. L’anno scorso, in piena pandemia, ho fatto distribuire gratuitamente 200 pizze negli ospedali della Brianza dove i medici e gli infermieri combattevano da eroi”.

Ma a quel cliente che ha mangiato (in ritardo) senza pagare il conto proprio non ci sta. "Questa cosa mi ha fatto innervosire parecchio - conclude -. Io lo chiamo furto, quindi agirò di conseguenza”.