Il quartiere paralizzato dal cantiere per la ciclabile: traffico in tilt e smog

“La mattina si va a passo d’uomo, la sera idem. Nelle ore di punta via Monte Santo e via Aquileia sono paralizzate. Ci si impiega 30 minuti per poche centinaia di metri. Il tutto per costruire una pista ciclabile con l’augurio che il disagio del cantiere non porti poi a un ulteriore restringimento delle carreggiate sul ponte di via Aquileia: altrimenti sarà il caos. Per sempre”.

A parlare sono Emilio Dilda, Salvatore Coletta e Claudio Montin residenti del quartiere di San Rocco ed esasperati dall’avvio dei lavori. “Questa mattina (mercoledì 27 settembre, ndr) il traffico era paralizzato già all’altezza di San Donato - spiegano alla redazione di MonzaToday -. La sera alle 18, al rientro a casa è ancora una camera a gas che continua ben oltre le 19. Auto in coda, ferme con il motore acceso per questo cantiere avviato proprio quando sono riprese le attività”. Un cantiere, peraltro, in uno quartieri più trafficati di Monza, e in due strade che da anni i residenti definiscono come “autostrade nel cuore di San Rocco”. Gli automobilisti sono esasperati e anche sui social si è scatenata la polemica: non tanto per la realizzazione di una ciclopedonale, quanto per la scelta di iniziare i lavori proprio nel pieno delle attività quando le due strade coinvolte dagli interventi vengono attraversate ogni giorno da migliaia di auto e camion.

Una periferia che per Dilda, Coletta e Montin viene per l’ennesima volta dimenticata. “San Rocco viene ancora una volta penalizzato, discriminato – proseguono -. È essenziale un’ inversione di attenzione che non può essere quella da sempre e ancora vissuta da questa parte di città. È un’attenzione che deve derivare da programmazioni, pianificazioni più puntuali. Quando si parla di interventi riqualificativi di certa periferia non si può essere superficiali, generalisti. Così non va bene, così si va consolidando un pressappochismo che negli anni ha creato solo disagi, incapacità ad affrontare con fermezza le istanze”.

La ciclopedonale su via Aquileia percorrerà il tratto compreso tra via Paisiello e via Borgazzi, sul lato dei civici pari. È lunga 300 metri e collega due tratti già realizzati in precedenza continuando su via Montesanto per poi congiungersi con via Borgazzi e viale Campania. Sul marciapiede lo spazio per i pedoni sarà delimitato dalla segnaletica orizzontale. Ad oggi non si sanno i tempi del cantiere: sul sito del comune, nell'area dedicata proprio ai lavori in corso in città, non viene citato il cantiere per la ciclopedonale di via Aquileia.