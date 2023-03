Quel cestino "scomparso" in tempi da record

Vita brevissima per il cestino dei rifiuti richiesto da due cittadini e che, secondo quanto riferito dall'azienda, era stato posizionato. La mattina i due residenti hanno controllato quanto confermato dall'email ricevuta, ma si sono accorti con sorpresa che il cestino non c'era.

Furto in tempi da record, oppure mancata installazione del cestino malgrado la comunicazione di "intervento eseguito"? A chiederselo sono Emilio Dilda e Salvatore Coletta due residenti di San Rocco da sempre molto attenti alle problematiche del quartiere. Nei giorni scorsi si sono attivati per richiedere l'installazione di un ulteriore cestino dei rifiuti nei pressi della fermata dell'autobus in via Monte Santo. "Abbiamo inviato l'email direttamente al comune di Monza - precisano -. Indicando che il cestino doveva essere posizionato nell’area del parcheggio dal lato dove ci sono il parrucchiere e il bar. Abbiamo visto che il comune, a sua volta, ha inoltrato la richiesta direttamente all'Impresa Sangalli".

Dopo qualche giorno l'azienda ha risposto ai due residenti di San Rocco specificando che l'intervento era stato eseguito. Dilda e Coletta si sono quindi recati sul posto per vedere l'effettiva esecuzione del lavoro, felici del fatto che in pochi giorni la loro richiesta fosse stata accolta. Ma del nuovo cestino nessuna traccia. "Ancora non sono cieco, ma nulla è stato fatto”, concludono.