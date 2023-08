Treni a rischio stop: arriva il primo sciopero dopo le vacanze

Mercoledì 6 settembre è in programma il primo sciopero dei treni dopo il periodo delle vacanze estive. L'agitazione sindacale inaugura dunque ‘la stagione’ degli scioperi dei trasporti. A Monza, così come a Milano e in tutta la Lombardia incrociano le braccia i dipendenti della società Trenord. Lo sciopero, calenderizzato sul portale dedicato del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dal mese di luglio, avrà una durata di 23 ore.

Gli orari dei treni Trenord per lo sciopero

A proclamarlo sono diverse sigle sindacali: Osr Uilt-Uil, Slm-Fast-Confsal, Faisa-Cisal e Orsa Ferrovie. I treni saranno a rischio dalle 3 di mercoledì 6 settembre alle 3 di giovedì 7. Le difficoltà riguarderanno tutti i treni regionali Trenord ma non quelli di Trenitalia, né Italo (coinvolti in uno sciopero alcuni giorni dopo).

Lo sciopero non coinvolgerà nemmeno i mezzi del trasporto pubblico locale: quindi metro, bus e tram Atm saranno regolari. Il trasporto pubblico locale (quindi i mezzi Atm) saranno a rischio qualche giorno dopo, il 18 settembre (qui i dettagli).