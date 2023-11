Monza invasa dai manifestanti: 1.500 al grande corteo per i diritti dei lavoratori (ma non solo)

"Lo sciopero è andato molto bene: c'è stata grande convinzione da parte dei lavoratori. In tantissimi hanno aderito alla manifestazione colorando le strade di Monza. Uno sciopero contro la legge di bilancio del governo che non dà risposte ai lavoratori, ai precari, ai pensionati, e non fa investimenti opportuni e adeguati in tema di politiche industriali”. Così ha commentato, al termine della manifestazione, Walter Palvarini, segretario cittadino della Cgil.

Una manifestazione e uno sciopero che ha visto scendere in piazza (uniti) Cgil e Uil. A Monza la partecipazione è stata altissima. Secondo i dati forniti dalla questura brianzola erano circa 1.500 i partecipanti alla manifestazione iniziata alle 9 con la partenza del corteo da piazza Castello. Poi la sfilata per le vie del centro e il presidio davanti all’Arengario con gli interventi dei vari rappresentanti del lavoratori.

Tantissimi i lavoratori che hanno manifestato contro i provvedimenti del governo in tema di occupazione, pensioni e rilancio dell’industria. Un corteo rosso e azzurro con bandiere e striscioni che denunciavano una legge finanziaria iniqua, ma anche una riflessione sulla violenza sulle donne definita in un manifesto “una sconfitta per tutti”. In piazza sono scesi anche coloro che un lavoro non ce l’hanno o che non hanno la certezza di un futuro lavorativo ricordando che “non lavorare stanca”. Tanti i lavoratori che infine hanno rivendicato maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro: ancora troppi (anche in Brianza) gli infortuni nelle fabbriche e nei cantieri che in alcuni casi si trasformano in infortuni mortali. Lavoratori (tantissimi) delle aziende brianzole che in questa soleggiata mattina di fine novembre hanno deciso di scioperare e di manifestare nelle strade del centro di Monza per invocare una diversa politica del lavoro e del sociale.