Presidio fuori dall'azienda: ecco perché i lavoratori protestano

Mattina di protesta fuori dai cancelli della StMicroelectronics di Agrate Brianza. Questa mattina, venerdì 17 marzo, una delegazione di lavoratori ha protestato davanti ai tornelli. Alla base della protesta un mancato rinnovo contrattuale e problemi nei ricollocamenti di alcuni lavoratori.

“Dopo l’invio alla direzione amministrativa della proposta di piattaforma dei delegati Rus di Uilm-Usb-Fisi di Agrate e di Catania - si legge nella nota ufficiale dei rappresentanti dei lavoratori - il 16 febbraio ha risposto che intende trattare solo il rinnovo della piattaforma di II livello proposta da Fim e Fiom in quanto è stata votata dal coordinamento nazionale e ‘approvata’ da una presunta maggioranza di colleghi con delle modalità di voto che si prestano a diversi dubbi e critiche”.

I rappresentanti dei lavoratori avrebbero richiesto un ulteriore incontro con l’azienda per confrontarsi su questa vicenda, ma ci sarebbe stata una chiusura. Da qui la decisione di incrociare le braccia. Secondo i rappresentanti dei lavoratori l’azienda avrebbe optato per la piattaforma meno onerosa bocciando la loro proposta della 14esima mensilità, della riduzione di orario a parità di salario e dei permessi per tutti i lavoratori. “Richieste che –ribadiscono - in un’azienda che nel 2025 farà 20 miliardi di fatturato sono richieste più che legittime e pertinenti".

Inoltre Rus di Uilm-Usb-Fisi protestano "per gli impedimenti alla ricollocazione in altre mansioni soprattutto per i lavoratori turnisti e quelli con limitazioni ed esenzioni certificate dal medico specialista, e per il non rispetto degli accordi nell’erogazione del bonus estivo 21 turni", precisano. Dopo la protesta di oggi sono annunciate altre mobilitazioni.