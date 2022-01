Nuovo sciopero: a scendere in piazza è la polizia locale

Anche la polizia locale scende in piazza. Per scioperare. Uno sciopero nazionale quello proclamato per sabato 15 gennaio dagli agenti della polizia locale.

Lo sciopero è stato indetto dal Sulpl il Sindacato unitario lavoratori polizia locale. All'origine della protesta la mancata riforma che equipa - anche a livello giuridico, previdenziale e assistenziale - il ruolo dei vigili nell'ambito della sicurezza.

Come riferisce BolognaToday il Sulpl dichiara che "siamo equiparati nei doveri alle forze di polizia a ordinamento statale (non ultimo l’obbligo vaccinale), ma mai nei Diritti. La nostra Categoria non è stata nemmeno ancora inserita nelle cosiddette 'categorie usuranti', nonostante il numero di caduti e feriti durante l’adempimento del dovere. Questo sindacato di categoria ha contribuito a 360 gradi alla redazione di quella proposta, come riconosciuto dall’On. Simona Bordonali (Lega). Ma ormai l’esperienza ci insegna che fino alla fine qualcuno può fare lo sgambetto. Ed infatti è arrivato per tutti noi il pacco di Natale".

Il sindacato, il 6 dicembre scorso, aveva già proclamato lo stato di agitazione, per le stesse motivazioni.