Lavoratori in sciopero contro il licenziamento della collega che si è ammalata

Settimana scorsa la multinazionale con sede ad Agrate Brianza era salita alla ribalta delle cronache nazionali per essere una delle aziende migliori dove lavorare. Venerdì 26 gennaio la Rsu, la Usb e la Uilm organizzano un presidio fuori dalla multinazionale: al centro della protesta il licenziamento di una lavoratrice che, secondo quanto riferiscono i rappresentanti dei lavoratori, aveva seri problemi di salute. La STMicroelectronics, secondo quanto riferisce in una nota ufficiale l’Unione sindacale di base. “non sarebbe stata in grado di ricollocare la lavoratrice in una realtà di 5mila persone. La lavoratrice è per di più diplomata”.

Intanto venerdì 26 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 ci sarà un presidio davanti ai tornelli della ST per denunciare l’episodio e chiedere il ritiro del licenziamento. Inoltre sempre il 26 gennaio sciopereranno per l’intera giornata i lavoratori impegnati nei turni 1°, 2° e notte. Gli altri turni il primo turno disponibile a partire dal 26 gennaio. “Inoltre avvieremo anche un confronto con le forze politiche locali e nazionali”, precisano.

I rappresentanti dei lavoratori denunciano problemi all’interno dell’azienda per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori più fragili e un clima di lavoro particolarmente stressante e di conflittualità.