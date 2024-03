Scomparsi Edoardo e Stefano di 17 anni: l’appello

Apprensione tra Colico e la Bassa Valtellina. Sono in corso le ricerche per ritrovare Edoardo e Stefano, 17enni che hanno fatto perdere da ore le loro tracce. Riportiamo l'appello (esteso anche alle province limitrofe) e la descrizione dei colleghi di LeccoToday.

Colico: si cerca Edoardo Galli



Edoardo Galli, 180 centimetri di statura, risiede a Colico: la sua corporatura è normale, ha capelli e occhi chiari. Al momento della scomparsa aveva addosso un giubbetto di jeans di colore blu scuro, un pile e pantaloni beige, scarpe bianche Adidas. La Prefettura ha diffuso foto e descrizione dell'adolescente, specificando che “chiunque dovesse avere notizie o avvistare il ragazzo” deve a darne pronta comunicazione alla stazione carabinieri di Colico, al numero 0341 940106.

Stefano è scomparso da Berbenno in Valtellina



Stefano, coetaneo del giovane lecchese, studia presso l'Enaip di Morbegno. Giovedì mattina è partito in treno dalla sua Berbenno in Valtellina per raggiungere Colico prima di far perdere le tracce. Da ore circola, sui social network, la fotografia del ragazzo: “Chiunque avesse informazioni - scrivono i familiari sugli annunci - o lo vedesse contatti i carabinieri”.