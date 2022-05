Fumogeni e scontri tra tifosi durante la semifinale dei play-off: cinque daspo

Fumogeni, tafferugli e scontri tra tifoserie. Sono cinque i provvedimenti di D.A.Spo. (divieto di accesso agli impianti sportivi) emessi dal questore di Monza e Brianza dopo l’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine finalizzata a garantire la sicurezza pubblica, a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni violenti in occasione di manifestazioni sportive.

I daspo per 5 tifosi

Il provvedimento ha riguardato cinque persone, tre tifosi dell'Ac Monza e due del Brescia Calcio in occasione degli scontri che si sono verificati nella serata dello scorso 22 maggio, al termine dell’incontro di calcio valido per la semifinale di ritorno dei play-off del campionato nazionale di Serie B. I tafferugli non sono degenerati in scontri più violenti grazie all'intervento delle forze dell'ordine e al dispositivo di sicurezza.

"La dinamica dei fatti, così come ricostruita dalle forze di polizia, ha delineato un quadro di tensione che si è palesato fin da prima dell’inizio dell’evento sportivo, quando alcuni tifosi del Brescia dopo aver parcheggiato nel settore loro dedicato, si sono avvicinati a viale Stucchi gridando verso le auto in transito e cercando il contatto con gli avversari in arrivo allo stadio mentre circa 80 tifosi del Brescia, si sono presentati al Gate 10, che consente l’ingresso alla “curva” loro dedicata, sprovvisti del necessario titolo di accesso pretendendo di entrare" hanno ricostruito dalla questura.

La tensione poi però è salita nuovamente al termine del match, vinto dalla squadra di casa. Secondo quanto ricostruito si sono verificate altre manovre di disturbo al transito delle auto lungo viale Stucchi quando "alcune autovetture di sostenitori bresciani, si sono fermate alla rotatoria di viale Sicilia adiacente alla cascina Cantalupo, attirando l’attenzione dei tifosi del Monza in maniera palesemente provocatoria, suonando clacson ed esibendo sciarpe con i colori della loro squadra e determinando la reazione dei locali". Le due tifoserie sono così riuscite a raggiungersi e c'è stato uno scontro tra i fumogeni. Le fore dell'ordine sono riuscite poi a disperdere i presenti e a identificare alcuni dei tifosi. Negli scontri alcuni poliziotti e carabinieri sono rimasti contusi.

Al termine degli accertamenti sono stati emessi i cinque daspo e intanto prosegue l’attività della polizia di Stato per identificare ulteriori responsabili dei tafferugli.

Massima attenzione anche per la finale di giovedì

"Le misure di prevenzione adottate dal questore, che ha ritenuto che tali condotte abbiano prodotto grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e che vuole scongiurare analoghi esiti in vista del prossimo incontro di calcio fra il Monza e il Pisa che si svolgerà in Monza giovedì 26 maggio comporteranno il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche per un periodo che va dai due a cinque anni a seconda del grado di responsabilità tenuti dai singoli" spiegano da via Montevecchia.