Manifesti abusivi e scritte su un muro cittadino che riportano la firma di CasaPound. Succede a Desio dove nella notte in via Roma sono stati affissi alcuni manifesti con il simbolo del movimento di estrema destra con lo slogan "Blocco Navale Adesso". Le affissioni sono avvenute negli spazi destinati ai manifesti della campagna elettorale per le elezioni suppletive del Senato in programma a Monza e in Brianza il prossimo 22 e 23 ottobre.

A esprimere una dura condanna nei confronti dell'atto è stato il Partito Democratico di Desio. "Desio si risveglia sfregiata da scritte e manifesti apparsi in via Roma, una delle vie principali che costeggia il parco cittadino, fiore all'occhiello di Desio appena riaperto dopo i fatti del 24 luglio" si legge in una nota.

"Opera, probabilmente, di un blitz notturno. Questa azione è una cosa di gravità inaudita e non certo frutto di una bravata, dato che, oltre alle scritte, sono stati affissi manifesti che richiedono programmazione, ideazione e stampa, manifesti abusivi in quanto occupano tutti gli spazi disponibili per i candidati delle imminenti supplettive. Indice, ancora una volta, che per questa gente le regole che tutti gli altri sono tenuti a rispettare non contano. Non sono tollerabili azioni di questo genere e ci aspettiamo una immediata presa di posizione da parte dell’amministrazione comunale che, oltre a rimuovere tempestivamente questa vergogna, stigmatizzi con forza quanto accaduto".