Quel semaforo all'incrocio inghiottito dalla vegetazione

Il cartello rosso con la scritta Stop che quasi non si vede, coperto dalle fronde della vegetazione che è cresciuta incolta. E accanto il semaforo, nascosto dai cespugli e dal verde. E' lo stato in cui si trova l'impianto semaforico situato all'incrocio della Sp45 Villasanta-Vimercate, di fronte al Pagani, in via Oreno. E nei giorni scorsi una foto che mostra il verde incolto attorno al semaforo è finita anche sui social, suscitando polemiche e diventando virale. Il tratto infatti è noto - oltre che per essere una della arterie più trafficate della zona nelle ore di punta - anche per essere stato teatro anche di diversi incidenti stradali. Tanto da essere menzionato anche nel report sull'incidentalità stradale del comune di Vimercate.

La provinciale tra le arterie con più incidenti in città

"Le arterie di gran lunga più interessate dagli incidenti sono le provinciali, in particolare la SP45 (Vimercate- Villasanta) con 18 sinistri, che è stata teatro anche di quello con riserva di prognosi" si legge nel report datato 20 gennaio 2023 predisposto dal municipio in relazione al bilancio sull'incidentalità stradale nel comune, in collaborazione con la polizia locale.

"Questo dato si spiega sicuramente con la consistenza del traffico (che non conosce sosta nell’intero arco della giornata e nei diversi periodi dell’anno) e con la presenza di incroci e semafori con altre strade molto trafficate. Vi è un dato, già segnalato in precedenza, che trova nuova conferma nel 2022: spesso i veicoli coinvolti sulle strade di scorrimento sono motoveicoli, ciclomotori e biciclette. La presenza sulla stessa sede stradale di traffico motorizzato (quello pesante in particolare) con quello non motorizzato o comunque più debole definisce standard assai bassi di sicurezza nella circolazione su queste strade".

Nel futuro potrebbe arrivare una rotatoria

In futuro i semafori potrebbero però sparire dalla Sp45 ed essere sostituiti da rotatorie a regolamentare la viabilità agli incroci oggi semaforizzati. La provincia di Monza e Brianza infatti ha approvato lo studio di fattibilità per la riqualificazione e la messa in sicurezza del tratto e tra le ipotesi di sistemazione c'è anche lo smantellamento dei semafori che potrebbero essere sostituiti da una rotonda.