I baristi costretti a chiudere il locale vendono boccali e bottiglie per aiutare l'Enpa

Anche loro sono stati obbligati ad abbassare definitivamente la saracinesca. Ma nel dolore per la fine di un'attività hanno avuto anche un pensiero gentile e solidale per l'Enpa di Monza. L'ultima sera hanno deciso di vendere (a un prezzo simbolico) i cimeli del loro bar e i proventi li hanno devoluti al rifugio di via San Damiano.

Una bella storia di solidarietà quella che arriva da Seregno. Protagonisti Lisa e Alessandro, gestori del pub New Heaven Door. Ogni anno la coppia, molto sensibile alle attività promosse dall'Ente nazionale protezione animali di Monza, garantiva una serie di premi in occasione della lotteria di Natale promossa dall'associazione. Ma quest'anno sapevano che non avrebbero potuto donare le classiche cene. Alcuni mesi fa, infatti, hanno chiuso definitivamente i battenti. Ma hanno pensato comunque a garantire il loro sostegno natalizio all'Enpa. Così che l'ultima sera di apertura del locale Lisa e Alessandro hanno organizzato una svendita a prezzi simbolici dei boccali, dei poster, delle bottiglie, dei bicchieri.

Il ricavato di 180 euro è stato consegnato nei giorni scorsi a Marica, volontaria dell'Enpa e amica della coppia. "A Lisa e Alessandro un grandissimo grazie per il loro gesto perché, anche in un momento difficile, il loro pensiero è andato agli animali che accudiamo e a come dimostrare il loro sostegno", fanno sapere dall'Enpa di Monza.