Seregno piange la preside dell'Istituto comprensivo Stoppani

Seregno in lutto ricorda e saluta Roberta Andres, 56 anni, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Stoppani prematuramente scomparsa in Abruzzo lunedì 19 luglio.

L’annuncio sul sito della scuola dove tutti i colleghi, il personale scolastico, alunni e genitori la ricordano come una “donna di cultura e appassionata educatrice”.

Anche il sindaco Alberto Rossi ha voluto dedicarle parole di plauso, con un post sul suo profilo Facebook. “Voglio ricordarla per la sua grande professionalità e competenza - scrive - ma soprattutto per la sua preziosa capacità di creare un clima di grande collaborazione tra tutti”.

La dirigente era malata da tempo e si era ritirata in Abruzzo. “Eravamo in contatto con lei - ricorda Rossi - ci davamo appuntamento al suo ritorno in servizio, che però veniva rinviato di giorno in giorno, di settimana in settimana”.

Tanti i ricordi commossi apparsi sui social. I suoi colleghi la ricordano per la disponibilità, sensibilità, disponibilità.

La segreteria dell’Istituto comprensivo le ha dedicato un pensiero: “Le persone più importanti per tutti noi sono comunque lì, in mezzo alla folla. Saremo noi che, in mezzo a tanti occhi, non le perderemo mai di vista e andremo ogni volta a prenderle per portarle nella nostra vita e dirgli che ci sono. Nonostante tutto. Solo così, cara Roberta, ti troveremo ogni volta. E non importa con chi saremo, dove saremo, cosa staremo facendo in quel momento. Custodiremo sempre il tuo essere speciale per noi. E per quanti passi abbiamo fatto, ne basterà solo uno per tornare indietro e ritrovarti”.