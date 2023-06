Il furgone travolge il cestello elevatore: operaio sbalzato, è grave

È stato portato d'urgenza al San Gerardo l'operaio che questa mattina, 20 giugno, a Seregno, è stato travolto e sbalzato fuori dal cestello elevatore da un furgone.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, un operaio di 54 anni, stavo lavorando posizionato all'interno del cestello elevatore, sulla strada, al civico 41 di via Messina. Per cause ancora da chiarire intorno alle 8 un furgone, che sopraggiungeva sulla via, avrebbe involontariamente sbandato e uscendo dalla carreggiata sarebbe finito contro il carrello, travolgendolo. A seguito dello scontro l'operaio è stato dunque sbalzato fuori dal cestello, da un altezza di 2 metri e a 15 metri di distanza, per poi finire rovinosamente a terra.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Seregno, i vigili del fuoco, e ancora un'automedica e un'ambulanza. Affiancati degli agenti della polizia locale di Seregno, accorsi per ricostruire l'accaduto. Le condizioni del 54enne sono apparse subito molto critiche, con diverse fratture diffuse alla testa, alla schiena, alle gambe e alla braccia, ed è stato subito immobilizzato e trasportato in codice rosso al San Gerardo. Al momento il quadro clinico, benché severo, rimane stabile.