Perché c'è un mega tiro a segno in piazza?

Non è certo passato inosservato. Un tiro a segno da record quello allestito nel fine settimana a Seregno. Nella centralissima piazza Segni da qualche giorno è stato posizionato un grande tiro a segno. Ma non solo. Ci sono anche tanti giochi e attività per i più piccoli per divertirsi all'aria aperta. Gratuitamente.

Così che quel grande tiro a segno è solo una della tante attrazioni dello Junior Village realizzato da Gelsia all'interno della rassegna Seregno Sport Week. Un grande spazio di sport e di divertimento che proseguirà anche nei prossimi fine settimana.

Questa settimana da non perdere il 7 giugno nuotate in vasca con il campione Filippo Magnini: dalle 21 alle 23 nelle piscine di via Colombo tutti in vasca a nuotare con il campione italiano.