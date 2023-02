Il pedone che 'occupa' un posteggio e rischia di essere investito

Quando ha notato quel posto libero è sceso dall'auto e lo ha 'occupato' aspettando che il suo amico facesse il giro dell'isolato per poi poter parcheggiare correttamente. Ma nell'attesa un altro automobilista aveva notato quel posto, ma l'idea che fosse stato 'prenotato' non gli è andato a genio. Così che avrebbe ingranato la marcia e tentato ugualmente di entrare nell'area di sosta.

Il fatto è accaduto lo scorso 4 febbraio alle 18 a Seregno. Secondo le informazioni fornite dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto il fatto è avvenuto nella centralissima via Medici. Vittima un uomo di 40 anni che si era messo nel centro dello stallo in attesa che il suo amico facesse il giro dell'isolato e potesse entrare nel parcheggio. In quel frangente è arrivato un automobilista di 67 anni di Meda che avrebbe inveito contro il pedone invitandolo a spostarsi. Inutili i tentativi del 40enne di spiegare all'uomo che stava aspettando l'arrivo dell'amico. Da quanto riferiscono i vigili il conducente avrebbe comunque inserito la marcia e avrebbe cercato di investire il 40enne. Poi avrebbe inserito la retromarcia avrebbe riprovato a investire l'uomo. Nel frattempo alcuni testimoni hanno subito allertato le forze dell'ordine con l'arrivo di una pattuglia della polizia locale. Quando i vigili sono arrivati sul posto il 67enne ha interrotto la manovra e si è allontanato.

Il 40enne è stato immediatamente soccorso, per fortuna ha riportati solo lievi ferite. Gli agenti hanno poi individuato l'auto con la quale il 67enne avrebbe tentato di investire l'uomo. L'auto era stata abbandonata in doppia fila. Gli agenti sono poi riusciti a risalire al presunto investitore e dopo una minuziosa ricostruzione dell'accaduto l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria in stato di libertà.