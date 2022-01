Arrestato con 50 dosi di cocaina viola il divieto di uscire e non si fa trovare dai carabinieri

Era stato sorreso in auto dopo un lungo inseguimento con 50 dosi di cocaina e mille euro in contanti. L'episodio risale al luglio 2019 quando un 29enne di origine marocchina, aveva tentato la fuga dai militari dell'Arma a Carrara che aveva anche aggredito. E in quell'occasione era stato poi arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 29enne, in Italia senza fissa dimora e disoccupato, nel corso delle vicissitudini giudiziarie, era riuscito poi a beneficiare della misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale prima a Vigevano, nel Pavese, e infine in Brianza. E a dicembre era arrivato proprio a Seveso a scontare la pena. Unica limitazione: non uscire in orario notturno, non frequentare pregiudicati e dedicarsi allo svolgimento di attività lavorative o di risocializzazione.

Non appena giunto nella cittadina brianzola, i carabinieri hanno immediatamente tentato di verificare l’effettiva presenza dall’indagato presso il domicilio dichiarato e del rispetto delle prescrizioni impostegli ma il 29enne non è mai stato trovato all'indirizzo fornito in nessuno dei molteplici controlli. E' stato avvisato l’ufficio esecuzioni penali esterne di Pavia ed è stata promossa così la revoca della misura alternativa emessa dal Tribunale di Sorveglianza.

In esecuzione della nuova ordinanza di revoca, nei giorni scorsi, i carabinieri di Seveso hanno quindi rintracciato il 29enne e lo hanno portato in carcere.