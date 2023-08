Paura in Brianza: madre e figlio aggrediti dal pitbull di famiglia

Finiscono in pronto soccorso perché aggrediti dal loro pitbull. Si sono salvati chiudendo il loro cane in bagno e poi rifugiandosi in camera da letto da dove hanno allertato il 118. Il fatto è accaduto nella serata tra venerdì 4 e sabato 5 agosto a Seveso.

Come riferisce il Corriere della Sera le due vittime – la mamma di 69 anni e il figlio di 43 anni – sarebbero stati aggrediti da uno dei loro due pitbull riportando ferite alle gambe, la donna anche una lacerazione all’orecchio.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri del Radiomobile di Seregno allertati dal 118. Il cane si sarebbe rivoltato improvvisamente e senza una causa apparente. Madre e figlio sono stati trasferiti all’ospedale San Gerardo, mentre il cane è stato ritirato dagli addetti del canile Fusi di Lissone.