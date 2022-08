I volontari che nel weekend ripuliscono la discarica abusiva

Fine settimana di lavoro per i volontari della protezione civile di Seveso, per gli alpini e per quelli dell'associazione Demas. Nel weekend hanno ripulito e sistemato l'area verde di via Aprica, nei pressi del supermercato Famila.

Da anni quell'area era abbandonata e spesso utilizzata come discarica a cielo aperto. Tantissimi i rifiuti recuperati tra i cespugli e quelli gettati nell'area verde dalle persone di passaggio. Settimana scorsa il comune ha organizzato il piano di pulizia dello spiazzo: prima con l'intervento degli operai specializzati, sabato e domenica avvalendosi del prezioso contributo dei volontari e di alcuni dipendenti comunali dell'ufficio Ecologia che hanno riportato pulizia e soprattutto decoro in quell'angolo della città. Per rimuovere l'immondizia raccolta è stato necessario l'intervento di un autocarro con ragno di Gelsia.

"Nelle prossime settimane, previo l'avvio di un contatto con la proprietà, si deciderà come restituire alla cittadinanza questa preziosa porzione verde di territorio", fanno sapere dal comune di Seveso.