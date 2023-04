Il sindacato e i politici che hanno tentato di scongiurare lo sfratto

"Abbiamo cercato di fare il miracolo ma, purtroppo, non ci siamo riusciti. Se avessimo avuto più tempo, e soprattutto se la coppia fosse venuta fin dall'inizio a sottoporci il problema, non saremmo arrivati a questo punto. Purtroppo alla settima ingiunzione c'era poco da fare". A parlare è Michele Quitadamo, referente As.i.a-Usb, l'Associazione inquilini e abitanti di Monza che da anni è impegnata in prima linea al fianco di chi vive negli alloggi popolari e di chi sta affrontando un momento di difficoltà nel pagamento dell'affitto e del mutuo e rischia di finire in mezzo a una strada.

Proprio come è successo nella mattinata di oggi, martedì 4 aprile, a Monza nel quartiere Triante. Protagonisti una coppia di 40enni che sono stati sfrattati. Quitadamo aveva organizzato un picchetto al quale hanno partecipato anche i consiglieri comunali Villy De Luca (Pd), Lorenzo Spedo e Francesco Racioppi (entrambi di LabMonza). "Purtroppo questa coppia, come molte altre, a causa dell'emergenza sanitaria si è ritrovata anche ad affrontare anche un'emergenza economica - ha spiegato Quitadamo a MonzaToday -. Abbiamo scoperto la loro drammatica situazione pochi giorni fa, quando sono venuti in sede (via Cavallotti 55, ndr) per chiedere assistenza per accedere al bando per le case comunali. A quel punto abbiamo scoperto che nel giro di pochi giorni si sarebbero trovati senza una casa".

Quitadamo ha tentato il confronto e la conciliazione con l'ufficiale giudiziario, ma ormai la situazione era gravemente compromessa. La coppia è stata sfrattata, stanotte troverà accoglienza da alcuni amici, mentre i 3 consiglieri di maggioranza si sono già attivati con l'assessore Andreina Fumagalli per individuare un alloggio in emergenza. "Alla prima avvisaglia di difficoltà nel pagamento di affitto o mutuo invitiamo sempre i cittadini a rivolgersi al nostro sportello - conclude -. In questo modo abbiamo tempo per individuare le soluzioni migliori e accedere alle sovvenzioni e ai contributi per morosità incolpevole. Inoltre è importante che le istituzioni - comune e Aler - si rimettano al tavolo, con l'istituzione anche di una commissione comunale sulle emergenze abitative. Tra Monza, Villasanta e Brugherio ci sono 117 alloggi sfitti che sono stati messi al bando per essere assegnati, ma altri in emergenza sono disponibili". Alloggi che, come in questo caso, verrebbero assegnati temporaneamente alle persone che si ritrovano costrette, per vari motivi, a dover abbandonare l'abitazione.