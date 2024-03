Carico di legna scivola dal camion: morto il geometra brianzolo Luca Manzoni

Incidente mortale a Valdidentro, un piccolo comune di poco più di 4 mila abitanti in provincia di Sondrio. La vittima è Luca Ercole Manzoni, brianzolo di 51 anni. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, venerdì 22 marzo, in un'azienda agricola di via dei Prati. A perdere tragicamente la vita un geometra di 51 anni, deceduto dopo esser stato travolto e schiacciato da alcune travi di legno, del peso stimato di oltre 300 chilogrammi, scivolate da un camion all'interno di un cantiere. Nelle fasi di scarico le cinghie di bloccaggio si sono improvvisamente allentate, mentre l'uomo, che vive nella provincia di Monza e Brianza, si trovava nei pressi del mezzo pesante rimanendo così travolto dal materiale legnoso.

La richiesta di soccorso è stata lanciata alle ore 9.06. Ad intervenire sul posto l'automedica ed un'ambulanza, coadiuvate dai vigili del fuoco di Valdisotto. Inutili purtroppo i tentativi di salvargli la vita. L'uomo è morto sul colpo. I carabinieri di Tirano e e gli ispettori di Ats della Montagna sono al lavoro per ricostruire quanto tristemente accaduto.