Lo spacciatore (espulso 6 volte) che consegna la cocaina in bici

Era destinatario di sei ordini di espulsione ma era ancora in Brianza e in sella alla sua bicicletta consegnava dosi di cocaina. Ora l'uomo è stato denunciato anche per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il pusher è stato sorpreso dalla polizia locale di Seregno mentre aveva in tasca cinque dosi di cocaina e del denaro, contanti probabile provento della vendita di droga. I controlli sono scattati nel weekend con le attività di monitoraggio del Nucleo Sicurezza Urbana e polizia giudiziaria finalizzate, tra le altre, al contrasto della circolazione e spaccio di stupefacenti.

L'uomo è stato fermato in corso Matteotti: accompagnato in comando per le operazioni di identificazione perché sprovvisto di documenti, è risultato essere già destinatario di 6 ordini di lasciare il territorio nazionale con numerosi precedenti penali a carico. Ora è scattata una doppia denuncia.