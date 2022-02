Spacciatore fermato con la droga nel pacchetto di sigarette a pochi passi dal centro

La droga nascosta in tasca e le dosi occultate all’interno di un pacchetto di sigarette. Uno spacciatore è stato sorpreso dalla polizia durante un controllo a Monza, con della sostanza stupefacente. L’uomo - un cittadino di origine marocchina - è stato fermato insieme a due connazionali durante un servizio di controllo e prevenzione anti-droga in corso Milano nella giornata di mercoledì 2 febbraio.

La droga in tasca

Il personale della Squadra Volanti ha effettuato verifiche su tre uomini e uno di questi è risultato irregolare sul territorio nazionale e sprovvisto di documenti e per questo è stato accompagnato presso gli uffici della questura per l’identificazione. E qui è stato trovato in possesso di due grammi di hashish nascosti dentro una busta trasparente e di 90 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio, soldi ritenuti con tutta probabilità provento di attività di spaccio. E da un pacchetto di sigarette è saltata fuori altra droga, per un totale di circa 17 grammi.

Per l’uomo è scattata una denuncia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e vista l’irregolare presenza sul territorio, nei confronti del cittadino marocchino è stato emesso un provvedimento di espulsione prefettizia, con contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro 7 giorni emesso dal Questore di Monza e della Brianza.