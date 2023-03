Lo spacciatore che tira fuori la droga dal calzino e la vende alla fermata del bus tra i passanti

Nascondeva la droga nel calzino e, quando doveva effettuare una consegna di "merce", si levava la scarpa, prelevava la dose e poi si rivestiva. Il "pusher del calzino" però non è passato inosservato perchè aveva messo in piedi il suo market della droga nei pressi di una fermata dell'autobus, sotto gli occhi dei viaggiatori e dei passanti. Ed è stata proprio la segnalazione di una cittadina a fare intervenire la polizia di Stato che ha arrestato un 24enne di origine egiziana.

Una volante della questura di Monza con un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra Volanti, è giunta in corso Milano, vicino alla stazione, su segnalazione di una cittadina che aveva raccontato di aver visto degli scambi sospetti tra alcune persone in prossimità della fermata dell’autobus. La testimone ha descritto anche il soggetto: un ragazzo con un giubbotto lungo di colore nero, dai tratti somatici nordafricani che aveva ceduto qualcosa ad alcune persone in cambio di denaro. E le dosi le avrebbe estratte dal calzino. I poliziotti lo hanno individuato e si sono così fatti consegnare l'altra droga che aveva con sé: 11 grammi di hahsish.

Il 24enne, con precedenti specifici per spaccio, oltre a resistenza a pubblico ufficiale e reati in materia di immigrazione, senza fissa dimora, è stato arrestato. Il questore, Marco Odorisio, ha attivato l'Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti amministrativi per l'espulsione.