All'uscita di scuola, con la droga in tasca. Probabilmente pronti a rifornire di dosi gli studenti.

La polizia locale di Monza martedì pomeriggio ha denunciato due uomini, sorpresi nei pressi di un istituto scolastico della città, al suono della campanella di uscita, con 13 grammi di hashish addosso.

Il controllo è scattato intorno alle 14:15, orario di uscita degli studenti dell'istituto d'arte, nel sottopasso che collega i Boschetti Reali con il controviale di via Boccaccio. Qui gli agenti del nucleo operativo sicurezza territoriale - e l'unità cinofila- hanno intercettato due uomini, entrambi di origine marocchina di 34 e 31 anni.

Quando hanno notato gli agenti i due hanno cercato di scappare in opposte direzioni lungo la via Boccaccio. Fermati poco dopo, sono stati trovati in possesso dialcuni grammi di hashish. Addosso però non avevano documenti e sono stati accompagnati al comando di via Marsala per essere fotosegnalati.

Per entrambi è scattata una denuncia per il reato di detenzione in concorso ai fini di spaccio. Dagli accertamenti è emerso che non è la prima volta che finiscono nei guai e sul conto di enrambi sono risultati precedenti per spaccio. Per uno dei due pusher era già scattato l'arresto.